Schira: il Manchester United ha chiesto il prezzo di Koulibaly

Il difensore del Napoli è, insieme a Pau Torres, uno dei possibili rinforzi per il club inglese. Ci sarebbe già stato un primo approccio con Ramadani

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha scritto sui propri account social che il Manchester United ha individuato in Kalidou Koulibaly e in Pau Torres del Villarreal un rinforzo per la difesa.

In particolare Schira sostiene che il Manchester United abbia parlato con il suo agente Fali Ramadani negli ultimi giorni per conoscere il prezzo del difensore del Napoli.