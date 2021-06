Sarri-Lazio, Lotito aspetterà fino a martedì. Manca l’intesa sullo staff

Nessuno dei due è convintissimo. Alla finestra ci sono Iachini e Vitor Pereira che però non sarebbero graditi alla piazza

Che succede tra Sarri e la Lazio? Per ora niente. Lotito è speranzoso, così come i tifosi che però sospettano in qualche intoppo dell’ultim’ora che faccia saltare tutto.

L’accelerazione dei giorni scorsi è un lontano ricordo. La bozza d’accordo c’è: sarebbe per un biennale a tre milioni e mezzo, tutto compreso che i bonus. Ma non c’è intesa sui soldi da dare allo staff di Sarri.

Lotito si è dato tempo fino a martedì, dopodiché passerà ai piani B che si chiamano Iachini e Vitor Pereira. La piazza non gradirebbe ma vale sempre il teorema Kolarov per cui i tifosi di calcio capiscono poco.

Sarri è incerto: anche lui non è del tutto convinto ma non vorrebbe rimanere fermo un altro anno.