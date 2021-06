Repubblica: il Barcellona offre a Messi di restare altri due anni a 35 milioni netti

Al termine dell’accordo, la Pulce si trasferirebbe all’Inter Miami restando però ambasciatore del club catalano, poi tornerebbe al Barcellona come dirigente

Secondo quanto scrive Repubblica, il Barcellona avrebbe fatto a Messi un’offerta per rimanere altri due anni in blaugrana a 35 milioni netti. Al termine dell’accordo, poi, la Pulce si trasferirebbe all’Inter Miami, restando però ambasciatore del club catalano. In seguito tornerebbe al Barcellona, e per cinque anni resterebbe come dirigente.

Il quotidiano scrive:

“Un’offerta mai vista. Il Barcellona propone a Leo Messi – che ha il contratto in scadenza il 30 giugno – un accordo senza precedenti. Il presidente Juan Laporta vuole il campione argentino ancora in campo, in blaugrana, per le prossime due stagioni a 35 milioni netti. Poi Messi andrebbe negli Stati Uniti a giocare nella Major League Soccer (Inter Miami), rimanendo però ambasciatore del club catalano. Infine, tornerebbe al Barcellona, vestendo per cinque anni i panni del dirigente. Nonostante il dimezzamento dell’ingaggio, Messi potrebbe accettare, spinto anche dalla moglie. Segnale importante in tal senso, l’arrivo al Barcellona dal Manchester City di Sergio Agüero, grande amico

del numero 10″.