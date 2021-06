Non ci sono più le plusvalenze di una volta, il Genoa chiude in rosso per 33 milioni

Solo Rovella non è bastato. La prassi standard dello scambio di giocatori per gonfiare i bilanci quest’anno non ha coperto il buco come nel 2019

Non è bastato Rovella. Il Genoa ha comunicato di aver “approvato l’esercizio di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2020 che evidenzia una perdita pari a 33,4 milioni di euro e un patrimonio netto positivo per 14,4 milioni”.

Il club di Preziosi insomma torna in rosso dopo l’utile fatto registrare l’anno precedente, quando invece il solito giro di plusvalenze aveva salvato i conti. Una prassi ormai standard per il Genoa, che quest’anno non è bastata.

Preziosi nel 2020 ha invece messo a bilancio “solo” 11 milioni dalla Fiorentina per Kouamé e i 18 milioni dalla Juventus per Rovella, quest’ultimi compensati dalla stessa cifra versata ai bianconeri per Portanova e Petrelli.