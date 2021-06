Merkel: “Londra è a rischio, non va bene che ci siano stadi pieni: l’Uefa sia responsabile”

Angela Merkel, primo ministro tedesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ricevuto il vaccino a proposito dell’intesa tra l’Uefa e la Gran Bretagna per aprire Wembley ai tifosi.

La Gran Bretagna è una zona a rischio variante del virus. Tutti quelli che arrivano da lì devono stare 14 giorni in quarantena e le eccezioni sono davvero pochissime. Io credo, anzi non credo, spero che la Uefa agisca in modo responsabile. Non troverei positivo che ci fossero stadi pieni lì.