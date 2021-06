La grande paura della Germania che si salva solo a sette minuti dalla fine

Grande partita dell’Ungheria di Rossi che va in vantaggio due volte. Discutibili scelte di Löw. Francia-Portogallo 2-2.

La Germania ha avuto paura. Ha realmente temuto di non farcela in una serata che è parsa stregata. È stata due volte sotto contro l’indomita Ungheria allenata da Rossi. Ha pareggiato la prima volta al 66esimo con Havertz con la complicità del portiere ungherese che è uscito a vuoto. Ma ha subito gol dopo pochi secondi. Soltanto a sette minuti dalla fine ha pareggiato con Goreztka incredibilmente lasciato in panchina ancora una volta da Löw.

Proprio nella serata della sfida che ha assunto significati extracalcistici, col no della Uefa all’illuminazione arcobaleno per lo stadio, la Germania è parsa impacciata, copia sbiaditissima del rullo compressore che aveva schiacciato il Portogallo.

Il ct della Germania a nostro avviso ci ha messo del suo. Sia con la panchina di Goreztka, sia lasciando in campo Sané e non Havertz. I tedeschi sono spesso e volentieri finiti nell’imbuto ungherese. Non sono riusciti quasi mai a imbastire un’azione degna di nota. Grande merito va a Rossi allenatore che l’Italia si è incredibilmente lasciato sfuggire.

Sull’altro campo, 2-2 tra Francia e Portogallo con i francesi che come al solito hanno mostrato individualità straordinarie e anche sprazzi di gioco. Due gol di Benzema (uno su rigore) e due gol di Cristiano Ronaldo (entrambi su rigore).

La Francia finisce prima, la Germania seconda, il Portogallo terzo.