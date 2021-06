«La Francia rammaricata per il no della Uefa allo stadio arcobaleno per Germania-Ungheria»

Guai politici per Ceferin. il segretario di Stato francese agli Affari Europei Clement Beaune ha riferito il rammarico del governo per il no

La Uefa si è infilata in un bel ginepraio. Ha preferito assecondare Orban, grazie ai buoni uffici del miliardario ungherese Sandor Csanyi (che è anche vicepresidente Fifa) e ha detto no allo stadio illuminato coi colori dell’arcobaleno per Germania-Ungheria. Sarebbe stata una manifestazione di vicinanza al movimento Lgbt che è tenuto sotto scacco dal governo ungherese di estrema destra di Orban.

La Francia ha espresso rammarico per la decisione della Uefa di negare l’illuminazione dell’Allianz Arena con le luci arcobaleno per la partita di domani sera. Lo ha riferito un membro del governo di Parigi dopo la decisione dell’Uefa che si è appellata al suo essere “neutra politicamente e religiosamente”. A riferirlo è stato il segretario di Stato francese agli Affari Europei, Clement Beaune.