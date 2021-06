La Coppa America in Brasile “è un torneo della morte”, tutti contro Bolsonaro

Rifiutata dall’Argentina per dati drammatici del contagio di Covid, la scelta del Brasile raccoglie solo polemiche e critiche. Il Guardian: “E’ una vergogna”

L’Argentina rinuncia alla Coppa America per la drammatica situazione del contagio di Covid. E se la prende il Brasile, che sta peggio, ma persevera nel considerare una pandemia da milioni di morti appena come un fastidio. Al centro di tutto il presidente Jair Bolsonaro.

L’edizione 2021 del torneo, al via il 13 giugno, si giocherà negli Stati di Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goias e nella regione della capitale Brasilia. Il governatore dello Stato di San Paolo, il più popoloso del Paese, João Doria, ha usato i suoi canali social per ribadire che non ospiterà la competizione: la “priorità è contenere la pandemia”, e la Coppa “rappresenterebbe un segnale del rallentamento nei controlli del contagio da Covid-19”.

Alcuni stadi sono già stati individuati. A Brasilia, che dovrà ospitare l’apertura, lo scenario scelto è il Mané Garrincha. Rio de Janeiro potrà far affidamento sul tradizionale Maracanã, al momento opzione numero uno per la finale della Coppa. Nel Mato Grosso, la struttura selezionata è l’Arena Pantanal della città di Cuiabß, che è stata costruita in occasione dell’edizione del 2014 del torneo continentale. A facilitare la scelta della città, oltre che il beneplacito del governo statuale locale, anche la vicinanza con Brasilia, che renderà più semplice il trasferimento delle squadre che prenderanno parte alla kermesse. La principale novità della Coppa sarà quindi Goiânia, capitale del Goias, che era rimasta fuori dai principali tornei internazionali che vedono la partecipazione delle prime squadre ma aveva ospitato il match di apertura dei Mondiali di calcio Under-17, nel 2019.

Ma il Brasile ha contro tutti, anche giocatori e allenatori coinvolti. Il Brasile sta attraversando un momento delicatissimo per la pandemia. I senatori che fanno parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla pandemia sono contrari Renan Calheiros, ha definito la mossa del governo una “beffa” e ha descritto la Coppa come “un campionato della morte”. Il Partido dos Trabalhadores (Pt) e il Partido Socialista Brasileiro (Psb) hanno chiesto al Supremo Tribunal Federal, l’equivalente della nostra Corte Suprema, di sospendere le trattative del governo brasiliano con la Federazione sudamericana di calcio (Conmebol) e di impedire che la competizione si svolga in Brasile. In settimana il giudice del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ha chiesto all’esecutivo informazioni sui negoziati con l’organismo regionale.

“Vista la situazione che le persone stanno ancora passando in Brasile e visto che la Coppa è stata rifiutata da Colombia e Argentina per ragioni chiaramente simili alle nostre – ha detto l’esperto Miguel Nicolelis – è chiaro che si tratta di un calcio alla bocca dello stomaco”.

Il Guardian un paio di giorni fa ha scritto un articolo dal titolo “Vergognoso, Bolsonaro denunciato per aver deciso di ospitare la Copa America nel mezzo della pandemia”.