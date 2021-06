Gosens: «Una serata indimenticabile, sono orgoglioso di gol e assist»

Ai microfoni di Sky, dopo la vittoria sul Portogallo, il calciatore dell’Atalanta Robin Gosens, autore di una partita straordinaria, di un gol di testa e che ha partecipato ad ogni gol della sua squadra.

«E’ una serata per me indimenticabile in tutti i sensi, abbiamo vinto contro una squadra davvero forte, abbiamo dato tanto, ho fatto il gol e l’assist non nella mia Nazione ma in campo neutro e ne sono orgoglioso».