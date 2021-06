È tornata la Germania: 4-2 al Portogallo (Gosens stratosferico)

Un’ora di gioco travolgente. Non c’è stata partita. Dopo anni di buio (o quasi), Löw ritrova la sua Nazionale. Portogallo ridotto a comparsa

È tornata la Germania. Ha battuto 4-2 il Portogallo ma non solo. Ha fatto capire di essere tra le grandi favorite alla vittoria finale. Forse la più bella partita degli Europei fin qui.

Ha fallito il Mondiale 2018, ha perso la prima a Euro2020 contro la Francia, sotto di un gol – seppure immeritato – oggi contro il Portogallo. A quel punto, però, dopo essersi vista annullare un gol, la formazione di Löw ha offerto un saggio del proprio potenziale. Ha ribaltato la partita, ha segnato quattro gol di fila (i primi due su autorete, ma in entrambe i casi con azioni in velocità che hanno messo in difficoltà i difensori portoghesi) e ha bussato forte alla porta di questi Europei. La Germania c’è eccome. Il migliore in campo è stato l’esterno dell’Atalanta Gosens. Ha giocato una partita maestosa. A sinistra è stato devastante. È entrato in tutti i gol. Ha segnato il quarto, di testa. Aveva realizzato il primo, che è stato annullato, con uno splendido sinistro al volo.

Il Portogallo non ha potuto far altro che accontentarsi del ruolo di comparsa. È andato immeritatamente in vantaggio con Cristiano Ronaldo, prima di essere travolto. Ha evitato il crollo. Ha anche colpito un palo sul 4-2, con Renato Sanches. Non c’è stata partita. La Germania è formazione di altro livello. Solida, di grande tecnica individuale, veloce, potente. Davanti ha Gnabry e un attaccante atipico ma efficace come Havertz. Oltre al sempreverde Müller uno che a pallone sa giocare. È, con la Francia, la formazione più completa. Se la squadra di Löw dovesse crescere nel corso della manifestazione, diventerebbe arduo batterla. Oggi, tra l’altro, nel secondo tempo è entrato in campo Goretzka. Mentre dal primo minuto hanno giocato gente come Gundogan e Kroos.

A questo punto la Germania è favorita nel girone di ferro. Dopo il pareggio tra Francia e Ungheria, può arrivare prima se la Francia non dovesse battere il Portogallo. Da stasera è impossibile non pensare che la Germania possa alzare la coppa a Wembley.