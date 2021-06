Gazzetta: l’Italia senza Insigne e Spinazzola è come il tiramisù senza mascarpone

Sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando commenta la vittoria dell’Italia sul Galles, ieri, a Euro 2020. Una vittoria di misura (1-0) ma portata a casa con un ampio turnover: 8 cambi rispetto all’ultimo match contro la Svizzera. Nonostante lo stravolgimento in campo,

“le linee di gioco non ne hanno risentito, gli equilibri neppure. L’Italia è stata bella, solida e compatta come sempre”.

Il migliore in campo è stato Verratti, al rientro dal lungo infortunio.

Bravo anche Chiesa, meno bene Emerson e deludente Belotti, scrive Garlando, che si sofferma anche sull’insostituibilità di Insigne e Spinazzola.

“Divampa la nostalgia a sinistra. Abituati a Beep-Beep Spinazzola che arriva sulla linea di fondo in motorino, stona vedere Emerson che frena la corsa e appoggia in orizzontale. L’unica volta che ci prova, implode per mancanza di gambe. Ha giocato poco al Chelsea e si vede. L’Italia senza le sincronie a sinistra di Insigne-Spinazzola è come il tiramisù senza mascarpone. Non a caso, le palle più interessanti le scodella il mancino di un ottimo Bastoni”.