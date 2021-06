Francia, nuovo infortunio muscolare per Dembélé, costretto a lasciare l’Europeo

Lo annuncia la Federcalcio francese. L’attaccante del Barcellona si è fatto male contro l’Ungheria. Mundo Deportivo stima in tre mesi il recupero

Brutte notizie per Ousmane Dembélé. L’attaccante del Barcellona lascia l’Europeo dopo aver riportato un infortunio muscolare al tendine rotuleo durante la partita contro l’Ungheria. Lo ha annunciato la Federcalcio francese con una nota.

“Ousmane Dembélé ha fatto una radiografia all’ospedale di Budapest domenica sera. Il tempo di recupero è incompatibile con la sua permanenza in rosa. Dopo aver discusso con il giocatore e il medico della squadra, Franck le Gall e l’allenatore Didier Deschamps hanno riconosciuto che Ousmane Dembélé è stato escluso per il resto del torneo”.

Touché à un genou samedi lors de Hongrie-France (1-1), Ousmane Dembélé est contraint de déclarer forfait pour la suite de l’Euro. Bon rétablissement Ousmane ! 🇫🇷💪 #FiersdetreBleus ▶ https://t.co/uLsigCx3Ne pic.twitter.com/CFyNTZsKpP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 21, 2021

Per Dembélé i guai muscolari sono una sciagura. Il francese non è nuovo agli infortuni. Da quanto riporta Mundo Deportivo, potrebbe restare fuori per tre mesi. Adesso diventa incerto anche il suo futuro. Il rinnovo con il Barcellona non è ancora arrivato, e non c’è ancora alcun accordo. Euro 2020 avrebbe dovuto essere la vetrina ideale per rivalutare il calciatore.