Fico: “La Nazionale dovrebbe inginocchiarsi, bisogna dare messaggi contro il razzismo”

Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La7 in proposito della campagna Black Lives Matter e della posizione dell’Italia in merito al gesto di inginocchiarsi prima delle partite.

Non so quale messaggio vuole dare la Nazionale, lo sport come il calcio deve dare il buon esempio contro il razzismo, deve dare messaggi importanti. Questa è una decisione della Nazionale, io aderirei a questa iniziativa.