Draghi: «Gli under 60 sono liberi di fare la seconda dose di Astrazeneca con il parere del medico»

In conferenza stampa assicura che il mix di vaccini funziona ed aggiunge: «Vaccinarsi è fondamentale. La cosa peggiore da fare è non vaccinarsi o fare una sola dose»

Il premier Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa di vaccini.

“Vaccinarsi è fondamentale. La cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi affatto o fare una dose sola. Chi non vuole fare la vaccinazione eterologa è libero di fare il richiamo con AstraZeneca , purché abbia un parere del medico e un consenso informato”.

Il presidente del Consiglio ha rassicurato la popolazione sul mix di vaccini.

Ed ha aggiunto:

“Nonostante tutta questa confusione sui vaccini, è straordinario come la popolazione non mostri l’intenzione di diminuire la vaccinazione o di non vaccinarsi, è uno dei comportamenti più ammirevoli, ricordiamocelo”.

Nel ringraziare gli italiani per questo, Draghi ha sottolineato che occorre recuperare gli incerti.

“Bisogna cercare tutti coloro che non si sono ancora vaccinati, i cinquantenni, questa è la sfida che abbiamo noi da vincere, non vaccinare i 12 o 13enni. Non so quanti siano ma questi sono quelli che si ammalano, in maniera grave e devono essere vaccinati”.