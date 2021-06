CorSport: caso Suarez, sospeso il procedimento a carico di Paratici

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per i vertici dell’Università e l’avvocato della Juve Maria Turco, ma nessuna richiesta per l’ex ds e per l’avvocato Chiappero

La procura di Perugia ha richiesto quattro rinvii a giudizio per l’esame ‘farsa’ di Luis Suarez. Le quattro persone interessate sono l’ex rettrice dell’Università per Stranieri, Giuliana Grego Bolli, l’allora direttore generale Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l’avvocato della Juve Maria Cesarina Turco.

È stato invece sospeso in base a quanto prevede l’articolo 371 bis del codice penale il procedimento a carico dell’ex dirigente dell’area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, e dell’avvocato del club bianconero Luigi Chiappero indagati per avere reso false informazioni al pubblico ministero. A loro carico, dunque, la procura del capoluogo umbro non ha formalizzato al momento alcuna richiesta.

Lo riporta il Corriere dello Sport.