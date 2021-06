Gazzetta: esame Suarez, la Procura chiede 4 rinvii a giudizio, c’è l’avvocato della Juve

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto quattro rinvii a giudizio per la questione dell’esame truffa di Suarez. Tra i quattro c’è l’avvocato della Juventus.

“La Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone al termine dell’indagine sull’esame di italiano sostenuto all’Università per Stranieri del capoluogo umbro nel settembre 2020. Si tratta di Maria Turco, avvocato della Juventus, Giuliana Grego Bolli, ex rettrice dell’ateneo, Simone Olivieri, allora direttore generale dell’università, e la professoressa Stefania Spina. Per loro sono ipotizzati a vario titolo i reati di falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. L’inizio dell’udienza preliminare è stato fissato per il 28 settembre prossimo”.