Campania, il bollettino Covid: 48 positivi, scoperti nuovi decessi di aprile e maggio

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 48, di cui 16 con sintomi e 32 asintomatici, a fronte di soli 1.761 tamponi processati come di consuetudine per la domenica.

Si registrano 17 nuovi decessi, di cui 3 morti negli ultimi due giorni e 14 morti tra aprile e maggio ma registrati ieri. Non comunicato il numero dei guariti.

La situazione posti letto: 23 posti occupati in terapia intensiva su 656 (come ieri); 216 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 220).

