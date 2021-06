Barillari: «Quando fotografai la moglie di Riina nell’aula bunker, mi tirò dietro un secchio di piscio»

La Verità ha intervistato il mitico Rino Barillari, all’anagrafe Saverio, classe 194, forse uno dei primi paparazzi, come lui stesso ama definirsi

che ha raccontato alcuni interessanti aneddoti del suo passato

Quando nel 1965 a 20 anni immortalò Pasolini e Totò sul set di Uccellacci e uccellini.

Era un mestiere difficile in cui si finiva spesso all’ospedale, Barillari conta 165 ricoveri al pronto soccorso e 11 costole fratturate.

«A tre anni dal mio trasferimento, feci venire a Roma mio padre. Ero ancor minorenne, doveva recarsi in questura per garantire. Quando Peter O’Toole, per avermi spaccato l’orecchio, pagò un milione, mio padre disse: “Puoi fare questo lavoro”. Mi diede 50.000 lire e me ne andai in vacanza a Taormina. Litigai con i Kennedy, lo chiamai, non capivamo una parola d’inglese. Una volta, a Porta Portese, il padre di una ragazza mi puntò la pistola alla nuca. Poi chiese scusa. Chi ha più calma vince. Se subisci un’aggressione e ti fanno male, devi anna’ all’ospedale e farti dare il referto medico. Io non vengo dentro casa tua e se mi meni paghi»