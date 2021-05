Ronaldo non vuole rimanere alla Juve e la Juve non lo vuole più

Il Corsport: non è entusiasta di restare e il club si alleggerirebbe volentieri del suo stipendio (31 milioni). Allegri non è mai stato del tutto convinto

Ronaldo e la Juventus come Giorgio e il vescovo. Lo spiega bene il Corriere dello Sport.

Ronaldo non è entusiasta di restare e il club si alleggerirebbe volentieri del suo stipendio (31 milioni). Inoltre è tornato Max Allegri mai del tutto convinto che l’arrivo (2018) del fuoriclasse avrebbe prodotto una gran differenza. Tutto è in divenire. Non c’è più neanche Fabio Paratici l’architetto di quel progetto ardito. E poi, una rifondazione, come quella bianconera del 2021, deve partire con una spinta dal basso e quindi alimentando passioni e desideri, forte di sentimenti inappagati. Dalle prime idee allegriane che filtrano, questa sarebbe la direzione.

Ronaldo se ne va, ammesso che Jorge Mendes riesca a trovare in tempo la giusta soluzione per potere dire addio alla Juve, nonostante i vantaggi di una condizione fiscale che ha reso l’Italia particolarmente favorevole in questi anni anche per tutti gli altri ricchi guadagni. Dal canto suo la società bianconera sa di dover far di conto, da un lato c’è un peso a bilancio per altri 29 milioni circa, dall’altro la possibilità di liberarsi di circa 58 milioni di ingaggio al lordo.