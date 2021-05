Libero: “Già in settimana l’Uefa potrebbe squalificare la Juventus dalla Champions”

L’Uefa potrebbe squalificare la Juventus dalla Champions. È il pasticcio Superlega raccontato da Libero che scrive

dell’inchiesta disciplinare che l’Uefa starebbe per annunciare nei confronti delle società di Perez, Agnelli e Laporta. Cosa che potrebbe portare a una squalifica delle tre squadre dalle coppe per violazione dell’art. 51 dello Statuto dell’organo calcistico, che recita: «Nessuna combinazione o alleanze tra club affiliati, direttamente o indirettamente, a diverse federazioni affiliate alla Uefa possono essere formate senza il permesso della Uefa».

È probabile che si tratti di un pugno duro di Ceferin, almeno nella forma, che si tradurrà però nella sostanza in sanzioni pecuniarie. Ma, in teoria, potrebbe arrivare in tempi brevi, martedì o mercoledì, l’esclusione per uno o due anni dalle coppe, vista l’aggravante del «comportamento non etico».