Il Giornale: Conte vince (in Italia) e scappa, pensa solo alla buonuscita

Su Il Giornale, Riccardo Signori commenta l’addio di Antonio Conte all’Inter.

Ha imitato Mourinho, scrive, ma lo ha fatto male.

E continua:

“Ancora una volta ha vinto il superEgo del tecnico: non ci sta mai a rischiare, a provare il brivido di una stagione da trapezista senza rete. Oggi Conte è più che mai un re: per quanto vince nei campionati, non in Europa, per i guadagni che porta a casa (anche stavolta ha scucito altri 7 milioni per il disturbo di un saluto), per l’attitudine a tradire la causa: Juve, nazionale, ora Inter. Conte nell’arte è davvero un top, come allenatore potrebbe far meglio. Quest’anno ha vinto, e non poteva esimersi. Eppure ha messo tempo per inquadrare una squadra già pronta fin dalla passata stagione”.