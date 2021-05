Gazzetta: Zaccagni al Napoli, c’è l’accordo col Verona ma lui è tentato dal Milan

Il Napoli lo vorrebbe per rimpiazzare Fabian Ruiz a centrocampo, visto che gioca sia da centrale che da trequartista

Sulla Gazzetta dello Sport alcune novità di mercato su Mattia Zaccagni, il giocatore del Verona accostato al Napoli nelle scorse settimane. Giuntoli lo segue da tempo, ha già l’accordo con il club scaligero, ma Zaccagni avrebbe in testa altre mete. In particolare, è tentato dal Milan. Al Napoli piacerebbe per sostituire Fabian Ruiz. Zaccagni gioca sia centrale che trequartista.

“Lo stesso dirigente ha concluso o quasi l’acquisto di Mattia Zaccagni. Col Verona c’è già l’accordo, ma il giocatore è tentato dal Milan. Potrebbe essere lui il sostituto di Fabian Ruiz a centrocampo. Zaccagni gioca sia da centrale sia da trequartista”.