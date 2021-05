CorSport: il Napoli riprenderà a trattare per Zaccagni quando avrà stato scelto il nuovo allenatore

L’interesse di mercato del Napoli per Zaccagni resta vivo, ma occorre attendere l’arrivo del nuovo tecnico, scrive il Corriere dello Sport.

A gennaio sembrava fatta, il Napoli lo aveva prenotato, anticipando la concorrenza.

“Non potevano prevedere, entrambi, ciò che poi sarebbe accaduto: De Laurentiis, in questi mesi, ha fatto diverse valutazioni, e il mercato, pur muovendosi, è rimasto sospeso, come certe operazioni che sembravano vicine alla conclusione”.

Zaccagni ricambia l’interesse del Napoli, ma bisogna ancora aspettare del tempo.

“Al momento è tutto fermo, come ha ribadito più volte il suo agente, Fausto Pari, ex calciatore – tra le altre – del Napoli, ma quando De Laurentiis avrà sciolto le riserve sul nome del nuovo allenatore, tutti gli affari in standby saranno ripresi.