Di Marzio: «Non si sa se Conte rimarrà all’Inter»

Zhang ha chiarito i piani dell’Inter: riduzione degli ingaggi del 15-20% e calciomercato in attivo per 70-80 milioni. Un big va ceduto

Non si sa se Conte rimarrà all’Inter. Gianluca Di Marzio a Sky ha fatto il punto sull’Inter.

«Non è chiaro se Conte rimarrà all’Inter il prossimo anno. Zhang ha chiarito le linee guida dell’Inter: riduzione degli ingaggi del 15-20%, calciomercato in attivo di 70-80 milioni, quindi la cessione di un big. Conte non ci sta perché vuole vincere, vuole una squadra competitiva. A questo punto si potrebbe arrivare anche a una separazione consensuale. Conte ha ancora un anno di contratto. Al momento, comunque, i rapporti non sono tesi»