Corriere Roma: Inzaghi ha firmato, resta alla Lazio fino al 2024 a 2,3 milioni più bonus

Una trattativa serrata, chiusa ieri sera attorno a mezzanotte. Prima un incontro in sede, con Lotito, poi una cena con il presidente e Tare

Il Corriere della Sera Roma dà chiusa la trattativa tra Inzaghi e la Lazio per il rinnovo. Accordo trovato: il tecnico resterà in biancoceleste fino al 2024, guadagnerà 2,3 milioni a stagione più bonus.

“Il futuro della Lazio si è deciso quando ormai era molto tardi, attorno a mezzanotte. E la fumata è stata bianca: Simone Inzaghi rimane l’allenatore della Lazio per altre tre stagioni, fino al 30 giugno 2024, e guadagnerà 2,3 milioni netti a stagione più i bonus”.

E’ il frutto di quella che il quotidiano definisce una “trattativa serrata”. Condotta in due tempi. Prima un incontro in sede, con Lotito, con Tare collegato in videoconferenza. Poi una cena, tutti e tre assieme.