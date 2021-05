Corbo: Per una seria pace non basta un tweet

È l’ora delle decisioni. Ma nette. Se Gattuso e De Laurentiis sono certi di proseguire insieme ne parlino faccia a faccia, occhi negli occhi.

Anche Antonio Corbo su Repubblica si interroga sul significato del tweet del presidente De Laurentiis ieri dopo la vittoria contro lo Spezia. Quel “Bravo Gattuso”

È una frase buttata lì o una mano tesa per riaprire il dialogo interrotto con Gattuso?

Appena 4 mesi fa il Napoli perdeva contro lo Spezia e da quel giorno i rapporti tra il presidente e il tecnico si sono irrimediabilmente incrinati

Da allora Gattuso giurò a se stesso che non sarebbe rimasto, né De Laurentiis sembrò dolersene

È cominciato così il valzer di nomi per la panchina del Napoli, da Benitez a Spalletti, passando per Galtier e Allegri. Intanto però il Napoli di Gattuso è tornato in pista e il tecnico, non solo ha ridato gioco alla squadra, ma ha anche ritrovato Osimhen

Il suo impegno infinito merita rispetto. Bisogna capire se con il suo puntiglioso orgoglio è ancora compatibile con un presidente di umori variabili che fa prevalere sempre l’interesse suo e del club sul rancore, chi agilmente passa dall’ira ai più dolci tweet. È l’ora delle decisioni. Ma nette. Il progetto Napoli prevede riduzione dei costi in linea con la crisi del calcio europeo, cessioni dolorose ma responsabili, investimenti coerenti con la crescita di Osimhen e di talenti verdi. Non c’è spazio per livori e pregiudizi. Se sono certi di proseguire allenatore e presidente ne parlino faccia a faccia, occhi negli occhi. Per una seria pace non basta un tweet, che costa solo un attimo di ipocrisia. Meglio spenderlo per un cordiale addio.