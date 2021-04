Messi e Insigne sono gli unici ad aver segnato più di cinque gol da fuori area

Il dato Opta: l’argentino ha segnato sette volte dalla distanza, Insigne è a quota sei

Per ruolo e baricentro si somigliano, anche se è difficile trovare un termine di paragone adeguato per Lionel Messi, quasi impossibile. Eppure Lorenzo Insigne, nel suo piccolo, è l’unico che riesce a tenere il passo dell’argentino in una singolare statistica.

Come riportato da Opta, sono gli unici due giocatori ad aver segnato più di cinque gol da fuori area (Messi 7, Insigne 6) nei cinque principali campionati europei.