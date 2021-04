Ugolini (Sky): Insigne ha deciso di aspettare fine stagione per parlare del rinnovo

“Il capitano vuole restare concentrato sull’obiettivo Champions per poi sedersi con il presidente De Laurentiis per cercare un punto di intesa”

L’inviato Sky a Torino, Massimo Ugolini, ha fornito qualche aggiornamento sul rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne. Il capitano, ha detto, ha deciso di non affrontare il tema con la società prima della fine della stagione. Vuole prima centrare l’obiettivo della Champions. Queste le parole di Ugolini:

“Lorenzo Insigne si è imposto di non parlare del contratto fino al termine della stagione. Vuole restare concentrato sull’obiettivo Champions per poi sedersi con il presidente De Laurentiis per cercare di trovare un punto di intesa. E’ un segnale di grande maturità e sensibilità umana da parte di un ragazzo che ha avuto tanti problemi in questa stagione ma che vuole affrontare la cosa con serenità”.