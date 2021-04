La Campania ha vaccinato il 100% degli ultraottantenni deambulanti

Tutti gli anziani che hanno aderito hanno ricevuto almeno una somministrazione. La Regione comunica che proseguirà con le vaccinazioni a domicilio

La Regione Campania ha comunicato con una nota ufficiale che tutti gli Over 80 che si siano registrati sulla piattaforma, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

Nella giornata di ieri è stata completata la somministrazione del vaccino al 100 per cento degli ultraottantenni deambulanti registrati in piattaforma. Prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultraottantenni non deambulanti.

Nella tabella in basso, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 11 del 21 aprile 2021.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 966.319 cittadini. Di questi 378.189 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale 1.344.508. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste.