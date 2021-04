Il Napoli ancora una volta ha tenuto un giocatore infortunato in campo (su sua richiesta)

Ospina non si è voluto far sostituire e se non fosse stato per il Var, avrebbe anche preso gol. Era già capitato con Lozano a febbraio contro la Juve

Il Napoli, nel comunicato ufficiale in cui rende noto l’infortunio di David Ospina, specifica come questo sia maturato durante la sfida con la Sampdoria. Era effettivamente immaginabile: il giocatore aveva lamentato un problema muscolare nel corso della partita, tanto da essere quasi sul punto di essere sostituito. Poi ha deciso di stringere i denti, di rimanere ugualmente in campo.

Sul calcio d’angolo successivo il Napoli prende gol, annullato poi per una scorrettezza in area, non è chiaro se di Thorsby o di Keita o di entrambi. La posizione di Ospina peraltro era decisamente approssimativa e anche se non fosse entrato in contatto con l’attaccante della Sampdoria, non avrebbe potuto opporre alcun intervento per evitare il gol.

Non è la prima volta, inoltre, che resta in campo un giocatore infortunato. Era accaduto con Lozano, che a metà febbraio contro la Juventus non era uscito pur avendo un serio problema muscolare, certificato poi dalle varie settimane in cui non è stato a disposizione di Gattuso. In entrambi i casi è andata bene, ma i rischi corsi dal Napoli – che vanno dalle situazioni di campo alla salute del giocatore – non sono di poco conto.