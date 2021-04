CorSport: addio scontato tra Gattuso e Adl, entrambi stanno valutando nuove soluzioni

A fine stagione Gattuso lascerà il Napoli. Il copione è già scritto, scrive il Corriere dello Sport. L’obiettivo, adesso, è quello di raggiungere il quarto posto.

“Già scritto, invece, il verdetto relativo al rapporto tra il club azzurro e Rino: l’addio è un fatto serio anche se non ancora un dato di fatto. Non è una sentenza passata in giudicato, tanto per restare in tema, ma il rapporto è in scadenza – ed è scaduto – e la bozza del famigerato rinnovo è rimasta nei cassetti della Filmauro e degli avvocati portoghesi di Gattuso a prendere polvere. Nulla di fatto e niente da fare: ognuno sta facendo i propri calcoli e sta valutando nuove soluzioni, ovviamente, ma ciò non significa che l’allenatore e la squadra non daranno tutto e anche più pur di guadagnare la qualificazione in Champions”.