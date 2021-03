L’accusa della Roma alla Serie A: “Si consente al Napoli il risparmio dei suoi calciatori. Campionato condizionato”

La lettera integrale inviata dal club giallorosso a via Rosellini. “State sollevando il Napoli dall’impegno di giocare contro la Juve a discapito della Roma”

Ieri la Roma ha presentato un esposto alla Lega Serie A contro il rinvio di Juventus-Napoli. Il club giallorosso contesta alla Lega il fatto che la richiesta di rinvio da parte dei club coinvolti avrebbe dovuto essere fatta per iscritto almeno 15 giorni prima della data della partita e chiede

“pertanto, di conoscere quando sono state inoltrate tali richieste dalle due Società in questione, onde accertare la regolarità degli adempimenti”.

Soprattutto, la Roma chiede di conoscere quali sono “le idonee motivazioni di interesse sportivo che, come noto, devono essere alla base della Vostra disposizione di rinvio in deroga”.

Un rinvio che la società giallorossa giudica “del tutto privo di giustificazione“, tranne quella “implicita di favorire il calendario della SSCN Napoli“.

Con la decisione di rinvio da parte della Lega, scrive la Roma, i vertici di via Rosellini stanno “sollevando la SSCN Napoli dall’impegno di giocare la partita contro la Juventus” già in calendario il 17 marzo “consentendogli un maggior tempo di preparazione della successiva partita contro la AS Roma ed un risparmio dei suoi calciatori (alcuni dei quali peraltro sotto diffida), mentre, come vi è noto, la stessa AS Roma è impegnata il giorno 18 marzo nella partita serale di Europa League a Kiev”.

Tutte informazioni che alla Lega erano già note prima della decisione di rinviare Juventus Napoli, decisione che la Roma scrive nero su bianco essere stata presa dalla Lega “con il solo intento di fornire un ingiusto (quanto pacifico) vantaggio alla SSCN Napoli a discapito della AS Roma con evidente condizionamento del regolare esito del Campionato”.

Da qui l’accusa alla Lega di violazione dell’articolo 29 e la richiesta di correggere il provvedimento di rinvio, altrimenti, scrive la Roma, si procederà con “ogni azione di tutela” da parte del club e dei suoi azionisti.

Segue la richiesta di rinvio anche per Roma-Napoli.

Di seguito la lettera integrale inviata dalla Roma alla Serie A sul punto.