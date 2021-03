Gazzetta: il Napoli vuole Marcos Senesi per sostituire Koulibaly

Il Napoli comincia a guardarsi intorno sul mercato. La priorità è sostituire Koulibaly, in partenza a fine stagione. La Gazzetta dello Sport fa il nome di Marcos Senesi per il futuro della difesa azzurra.

“Su tutti c’è un difensore che piace, già sotto osservazione da oltre un anno. Si tratta del centrale argentino Marcos Senesi, in forza al Feyenoord. Già nell’estate passata – nell’ipotesi fosse stato venduto Koulibaly – era stata abbozzata una trattativa. E il 23enne difensore sudamericano si è mostrato motivato di trasferirsi a… casa Maradona. Un’operazione che il Napoli potrebbe portare avanti con una certa rapidità per coprire il doppio buco che si aprirebbe in organico. Una operazione da circa 15 milioni per il cartellino. Mentre tutto quello che entrerà dalla vendita di Koulibaly sarà plusvalenza”.