Coronavirus, psicosi AstraZeneca, i professori disertano la vaccinazione

Il Cormezz riporta che su 605 convocati in Campania se ne sono presentato solo 226 a causa del timore nato a seguito del blocco di alcuni lotti per morti sospette

Si sta vivendo in questo momento un grande scoramento, scrive il Corriere del Mezzogiorno, nella battaglia contro il coronavirus, causato non solo dalla nuova ondata di contagi, ma anche dalla nascente psicosi verso il vaccino AstraZeneca. Nasce infatti la preoccupazione da parte del personale scolastico e delle forze dell’ordine a seguito delle morti su cui si indaga avvenute in Sicilia dopo la vaccinazione

dopo la sospensione dei lotti AstraZeneca, con centinaia di convocati alla Mostra d’Oltremare — personale scolastico (605 convocati, ma solo 226 vaccinati) e delle forze dell’ordine (1218 convocati e 892 vaccinati) — che ieri hanno disertato il turno di somministrazione.

Alcuni insegnati continuano a riportare infatti problemi anche a distanza di settimane dall’iniezione e non riescono a trovare nessuno che li ascolti e fornisca loro spiegazioni esaurienti.

La situazione rischia dunque di diventare esplosiva considerando anche che i medici del 118 hanno indetto uno sciopero per il 26 marzo con manifestazione davanti alla Regione dopo il fallimento della trattativa per scongiurare la decurtazione dello stipendio,