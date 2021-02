U-Mask, il Ministero della salute le ritira «Presentano potenziali rischi per la salute»

Il Ministero ha scoperto che il laboratorio di analisi che ha rilasciato la certificazione di conformità è «privo di autorizzazione sanitaria» e che chi ha firmato l’autorizzazione è «un soggetto privo dei prescritti titoli abilitativi», cioè senza laurea

Il Ministero della Salute ha ritirato dal commercio le U-Mask, mascherine in neoprene prodotte dalla U-Earth Biotech dichiarando che non solo non sono valide per combattere il coronavirus, ma sono addirittura potenzialmente dannose per la salute.

Il Corriere della Sera riporta infatti che i responsabili del Ministero hanno scoperto che il laboratorio di analisi Clodia di Bolzano che ha rilasciato la certificazione di conformità della U-Mask, è «privo di autorizzazione sanitaria» e che chi ha firmato l’autorizzazione è «un soggetto privo dei prescritti titoli abilitativi», cioè senza laurea

Contro l’azienda anche l’Antitrust

che ha avviato un procedimento per pubblicità ingannevole visto che «verrebbe enfatizzata l’efficacia di questi dispositivi con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato».