Tuchel: «Non bevo, ma festeggerei la vittoria contro il Tottenham con un gin tonic»

Una ventata di leggerezza in conferenza stampa: «Cerco di essere vegetariano ma se ho davanti un piatto di pasta alla bolognese me lo dimentico».

Un Thomas Tuchel sorridente e simpatico, quello che si è presentato in conferenza stampa per presentare il primo derby contro il Tottenham che lo vede allenatore del Chelsea. Nel video, pubblicato da Eurosport, Tuchel appare enormemente distante dalla seriosità di tanti allenatori nostrani. Scherza sulle sue abitudini alimentari e sulla difficoltà a ricordarsi di essere vegetariano di fronte ad un piatto di pasta alla bolognese. E non esclude di bere un gin tonic per festeggiare un eventuale trionfo contro Mourinho. Anche se si dichiara distante dal consumo di alcol.

Queste le sue parole:

«Cosa mangio quando voglio festeggiare una vittoria? Amo la pizza e gli spaghetti alla bolognese. Lì mi dimentico che sono vegetariano. Cerco di essere vegetariano, non sono vegano. Mi sforzo: un giorno è più facile, altri non funziona. Se ho davanti un piatto di pasta dimentico che cerco di essere vegetariano. Puoi divertirti con me, non c’è dubbio. Preferirei forse un gin tonic se vinciamo contro il Tottenham piuttosto che una birra. Non sono un grande fan della birra e nemmeno del vino. Il mio consumo di alcol è molto vicino allo zero. Ma ripeto, possiamo festeggiare e possiamo divertirci, nessun problema».

“Non bevo, ma se batto il Tottenham mi farò un gin tonic” 🍸😎 Una vittoria contro Mourinho e Tuchel dimenticherà di essere astemio 😂#TOTCHE | #Tuchel pic.twitter.com/hBI12YFnij — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 4, 2021