Muti: «Il San Carlo mi ha cancellato 3 concerti, non mi era mai accaduto»

Il direttore napoletano al Corriere della Sera: «Io non porto rancore ma ho vissuto questa vicenda come un’offesa»

Riccardo Muti si sfoga sul Corriere della Sera contro il teatro San Carlo di Napoli che, con la nuova gestione gli ha cancellato tre concerti

«Il napoletano Muti, che non è l’ultimo arrivato, aveva tre appuntamenti al San Carlo: una nuova produzione del Don Giovanni e due concerti, uno dei quali a maggio con i Wiener Philharmoniker nel tour europeo che farà tre tappe in Italia. Alla Scala, a Firenze e appunto a Napoli, che tra l’altro avevo scelto per la trasmissione tv»

Muti è dispiaciuto, forse più per il modo di comportarsi del nuovo soprintendente Lissner che per le cancellazioni in sé, cosa che comunque non gli era mai capitata

«Io non porto rancore ma ho vissuto questa vicenda come un’offesa. A Napoli tornerò presto, al Teatro Mercadante, con l’Orchestra Cherubini. E la Regione Campania mi ha proposto un progetto alla Reggia di Caserta».