Mourinho: “Ancelotti non va in un club per perdere tempo. Carlo è Carlo, un vincente”

“Carlo è Carlo. Non va in un club per perdere tempo. Cerca di essere Carlo. Un vincente. Porta ambizione“. “Il gioco di Mou è molto simile al mio, se dite che è vecchio stile sono contento”

E’ la vigilia di Everton-Tottenham, FA Cup. Un’occasione per due decani pluridecorati di andare in conferenza stampa a farsi vicendevoli complimenti.

Mourinho dice che “acquisti come Allan o James sono due grandi giocatori. Con la pazienza e il continuo sviluppo della squadra, nessuno meglio di Carlo può portare un trofeo all’Everton “.

E così Ancelotti, da parte sua, ha accolto con favore il confronto tra il suo stile di gioco e quello del tecnico portoghese:

“Penso che siamo molto vicini nella nostra idea di calcio. È un onore per me essere paragonato a José. Ne parlo molto, ma il modo in cui vedo il loro gioco di squadra è paragonabile al nostro. Le squadre di Mourinho sono sempre in equilibrio, stanno facendo un buon lavoro sia in difesa che in attacco. Non so se è un vecchio stile o un nuovo stile, non importa. Ma se mi dite che la squadra gioca a un vecchio calcio, sono contento “.

