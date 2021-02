Moderna, contro le varianti si testa la terza dose del vaccino

Le varianti del coronavirus sono al momento una delle maggiori preoccupazioni, sia perché non si conoscono tutti gli effetti che le variazioni possono portare, sia perché non è certo che i vaccini al momento a disposizione possano proteggere da tutte le varianti. Proprio su questo tema ha parlato al Corriere della Sera Noubar Afeyan, cofondatore e presidente di Moderna, una delle aziende che produce i vaccini attualmente disponibili

È la sua prima risposta incoraggiante sul tema.

Poi ci sarà lo step dell’approvazione, in totale ci potrebbero volere due mesi. Ma non è detto che tutto questo processo sia necessario, spiega Afeyan

«Stiamo per esempio ragionando sulla possibilità di somministrare una terza dose (booster) del vaccino sviluppato sulla sequenza originaria. Dopo la somministrazione, l’organismo produce anticorpi diretti verso molte parti della proteina Spike (che permette al virus di entrare nelle cellule, ndr): una variante può sfuggire in alcuni punti, ma non in tutti».