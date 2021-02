L’Asl fa sapere che il Napoli potrà partire regolarmente per Genova

Lo rende noto Radio Kiss Kiss Napoli: la differenza, rispetto al caso di Torino, è che non ci sono stati contatti diretti con una squadra che poi ha sviluppato un focolaio

Attraverso i propri canali ufficiali, Radio Kiss Kiss Napoli ha informato che l’Asl non impedirà al Napoli di raggiungere Genova per giocare la gara di campionato in programma domani sera.

L’Asl ci fa sapere che il Napoli potrà partire regolarmente per Genova dopo la notizia delle positività di Koulibaly e Ghoulam. A differenza di Torino, infatti, non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio.