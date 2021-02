Guardiola: “Il segreto del Manchester City è che abbiamo un sacco di soldi”

Il City è a 19 vittorie di fila in 4 competizioni. E come dice Guardiola ha speso un botto: in 20 anni quasi 2 miliardi di sterline

“Il segreto del nostro successo? E’ che abbiamo un sacco di soldi”. Parola di Pep Guardiola.

Il Manchester City ha in piedi un’incredibile striscia di 19 vittorie in tutte le competizioni. Ha battuto 2-0 il Borussia Monchengladbach in Champions, e sembra destinato a conquistare il terzo titolo di Premier League in quattro anni. E’ anche in finale di Coppa Carabao, e sarebbe la quarta vittoria consecutiva, e ai quarti di finale di Coppa d’Inghilterra.

E dopo la vittoria sul Guardiola fatto il Guardiola, ovvero il finto modesto. Ha minimizzato le sue capacità di allenatore ma è stato abbastanza onesto da ammettere che la ricchezza del City dà loro un enorme vantaggio.

“Abbiamo molti soldi per comprare un sacco di giocatori incredibili”, ha detto il tecnico. “È vero. Senza giocatori di buona qualità, non potremmo farlo”.

Negli ultimi 20 anni, il City di Sheikh Mansour ha speso quasi 2 miliardi di sterline al calciomercato. Da quando è arrivato Guardiola nel 2016, ha sborsato quasi 700 milioni di sterline. Ingaggiando gente come Mahrez (60 milioni di sterline), Bernardo Silva (43 milioni), Sane (37 milioni), Gabriel Jesus (27 milioni), Gundogan (21 milioni) e Rodri (65 milioni), solo in attacco. In difesa ha comprato Ruben Dias per 64 milioni, Walker (54 milioni), Laporte (57 milioni), Cancelo (55 milioni), Ake (40 milioni), Mendy (52 milioni), Stones (47,5 milioni) e Danilo (27 milioni).

Per i portieri ha pagato 35 milioni di sterline per Ederson e 17 per Claudio Bravo.