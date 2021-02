Gazzetta: la difesa a 3 è stata un’ingenuità che ha compromesso la qualificazione

Il giudizio della rosea nella pagella di Gattuso. Il voto è 5,5. Innegabile che nella ripresa, con il ritorno a 4 della linea difensiva, la squadra sia andata meglio

Il Napoli è stato eliminato dall’Europa League dal Granada, nonostante la vittoria per 2-1 al Maradona. Nel primo tempo, con la difesa a tre, la squadra ha faticato. Mentre nella ripresa, quando si è tornati alla difesa a quattro, ci sono stati margini di gioco, soprattutto grazie ad uno straripante Ghoulam. Sulla scelta della difesa a tre si esprime la Gazzetta dello Sport nel voto in pagella attribuito al tecnico partenopeo: 5,5. Per la rosea, la difesa a tre è stata un’ingenuità che ha compromesso il proseguo del cammino nella competizione.

“La difesa a tre è stata un’ingenuità che, probabilmente, ha compromesso la qualificazione. Meglio a 4 nella ripresa”.