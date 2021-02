De Luca: “Siamo di nuovo a 1.500 positivi al giorno, colpa di movida e scuola”

“Al ritmo di 180.000 di vaccinati al mese, per arrivare a vaccinare tutti i campani impiegheremo tutto il 2021, il 2022 e anche parte del 2023”

“Stiamo assistendo ad una ripresa forte dei contagi. Abbiamo goduto per settimane della zona gialla. Ma la zona gialla si accompagna a controlli zero, ed era inevitabile che si tornasse ad una ripresa del contagio. Da qualche settimana abbiamo un tasso di positivi estremamente pesante, sui 1.500 positivi al giorno, tasso del 10%. 103 sintomatici in Campania. Siccome nessuno ha messo in piedi i controlli stiamo registrando una ripresa grave”.

Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook.

“I canali sono due: la movida in strada, migliaia di ragazzi senza mascherine, e la riapertura delle scuole. E’ arrivato il momento di prendere decisioni nazionali. Con i comportamenti irresponsabili togliamo la vita ai nostri figli, continuiamo il calvario dell’epidemia. Non riprendiamo a vivere. Prolunghiamo nei mesi i vincoli e le costrizioni”.

“Al ritmo di 180.000 di vaccinati al mese, per arrivare a vaccinare tutti i campani impiegheremo tutto il 2021, il 2022 e anche parte del 2023. Questi sono i numeri. Non raccontiamo frottole. E non stiamo parlando dell’effetto varianti del virus. Rischiamo una tragedia senza fine”.

“Dovreste parlare con qualcuno che ha perso un parente morto di Covid, per sapere cosa significa morire di Covid. Andiamo avanti a 500 morti al giorno”.