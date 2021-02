CorSport: chissà se lo stiramento di Lozano sarebbe stato meno grave se Gattuso lo avesse fermato

Negli ultimi minuti Hirving ha giocato zoppicando. Gli infortuni muscolari sono dovuti agli impegni ravvicinati e forse anche alla scarsa propensione al turnover

Il Napoli perde il suo uomo più in forma, Hirving Lozano. Il messicano è stato fermato da una distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Rimarrà fuori per un mese. Salterà le due trasferte con Granada e Atalanta, il Benevento, il Sassuolo e il Milan e potrebbe mancare anche all’appuntamento con la Roma in campionato, il 21 marzo. Il Corriere dello Sport si chiede se l’infortunio sarebbe stato meno grave se Gattuso avesse costretto il calciatore a fermarsi. E addebita gli infortuni muscolari anche ad una mancata propensione al turnover da parte del tecnico.

“E dopo il Covid e gli infortuni traumatici, ora cominciano a fare capolino le inevitabili problematiche muscolari comuni a tutti i club: dovute all’incredibile serie ravvicinata di impegni e, probabilmente, anche alla scarsa propensione al turnover. Lozano, impiegato senza sosta da un mese e mezzo, è il simbolo della storia e forse anche del rammarico: chissà se lo stiramento sarebbe stato meno grave se Gattuso lo avesse costretto a fermarsi negli ultimi cinque minuti della sfida con la Juve nonostante l’impossibilità di sostituirlo. Minuti che Hirving ha giocato zoppicando, letteralmente, fino a diventare l’eroe dei tifosi con un rinvio di destro al limite dell’area sottolineato da un urlo di dolore. Cuore straordinario, sì: ma in certi casi servirebbero anche freddezza e lungimiranza”.