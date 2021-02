Cormezz: Lozano rischia 3 settimane di stop

L’attaccante si è infortunato al termine della sfida contro la Juve e oggi sarà sottoposto agli esami strumentali, lo staff medico vuole scongiurare il rischio di uno stiramento.

La sfida di sabato contro la Juve si è chiusa con una nota dolente per il Napoli, nonostante la vittoria portata a casa, l’infortunio di Lozano. Il Chucky è senza ombra di dubbio il giocatore migliore in questo momento del Napoli e si teme che una sua assenza prolungata possa mettere di nuovo in crisi l’attacco, come scrive il Corriere del Mezzogiorno

Lozano si è fermato per un risentimento alla gamba destra, oggi sarà sottoposto agli esami strumentali, lo staff medico vuole scongiurare il rischio di uno stiramento. Se invece così dovesse essere, il messicano rischia fino a tre settimane di stop