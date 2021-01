L’attaccante si sta allenando in casa e manda segnali incoraggianti: il recupero procede bene, il Napoli lo aspetta

Procede bene, il recupero dall’infortunio di Victor Osimhen. Sky Sport fa sapere che l’attaccante si sente molto meglio e in attesa che si negativizzi dal coronavirus si sta allenando in casa. Ma il rientro è vicino e non appena sarà possibile, sarà visitato per avere un quadro più definito della situazione.