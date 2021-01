Sky: Llorente, c’è l’accordo tra Napoli e Udinese. Lo spagnolo partirà lunedì

L’attaccante ha dato il suo ok. Il Napoli ha chiesto di tenerlo fino a domenica, per la trasferta contro il Verona

Secondo quanto scrive, sul suo sito, Gianluca Di Marzio, è stato trovato l’accordo tra Napoli e Udinese per il trasferimento di Fernando Llorente. Lunedì lo spagnolo potrà partire per la sua nuova avventura. Il Napoli ha chiesto di averlo disponibile per la gara contro il Verona.

“Accordo raggiunto tra Napoli e Udinese per il trasferimento in Friuli dell’attaccante che ha dato il suo ok definitivo alla destinazione. La chiusura dell’operazione è prevista per lunedì, visto che il Napoli ha chiesto di tenere Llorente fino a domenica, quando la squadra di Gattuso sarà impegnata in trasferta contro il Verona”.

L’arrivo di Llorente sblocca il passaggio di Lasagna al Verona.