Scuola, nel primo giorno individuati 6 bambini positivi a Napoli

Lo riporta il Cormezz: i positivi sono stati riscontrati alle elementari, due a Chiaia, due a Fuorigrotta, due all’Arenella

Dopo la sentenza del Tar, nella giornata di ieri sono rientrati in aula in Campania anche la quarta e la quinta elementare, in attesa che a febbraio possano rientrare anche gli altri alunni.

Secondo quanto segnalato dall’Unità di Crisi sono 6 i bambini trovati positivi in alcune scuole di Napoli, come riporta il Corriere del Mezzogiorno

due a Chiaia, due a Fuorigrotta, due all’Arenella