Primaonline: Il Napoli è il quarto club più attivo sui social in Serie A  

Il club partenopeo distacca in maniera netta Roma e Lazio. In classifica stravince la Juventus. Sul podio anche Milan e Inter

Primaonline e Sensemakers hanno pubblicato la classifica delle squadre di calcio di Serie A più attive sui social nel 2020. Una graduatoria che comprende i post più performanti, un focus sui paid partnership post, e i post pubblicati in partnership con uno sponsor. Vengono conteggiati il numero di post sponsorizzati pubblicati, il numero di sponsor, le interazioni complessive generate nel mese, il best post in partnership con il dettaglio della creatività, del copy e dello sponsor associato.

E’ la Juve a guidare la classifica (con 767,3 milioni di interazioni e oltre 1.208 milioni di video views), seguita da Milan (253,6 milioni di interazioni sulle quattro principali piattaforme, con 19,2 milioni di videoviews) e Inter (228,7 milioni di interazioni e 140,1 milioni di video views).

Il Napoli è quarto. Il club partenopeo, con i suoi 74,4 milioni di interazioni e 23,7 milioni di videoviews, distacca in maniera abbastanza netta la Roma, ferma al quinto posto con 44,8 milioni di interazioni e 109,3 di videoviews, e la Lazio.

L’Atalanta è settima, anche se il bacino territoriale di riferimento è più ristretto. Si lascia abbondantemente alle spalle Fiorentina, Cagliari e Sampdoria che completano la top ten.