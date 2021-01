Non c’è solo Osimhen, Tottenham infuriato con tre giocatori per il party di Natale

Lamela, Lo Celso e Reguilón ritratti in una foto con Lanzini del West Ham e altre 11 persone senza mascherina, infrangendo le restrizioni. Saranno tutti multati

Nell’impossibilità di ritrarsi sui social, i giocatori confessano le loro malefatte pubblicamente, nemmeno preoccupandosi troppo di nascondersi. E così, dopo il “caso” Osimhen” ripreso mentre alla sua festa usa i soldi come coriandoli per poi tornare a Napoli positivo al Covid, in Inghilterra c’è il Tottenham di Mourinho infuriato per il comportamento di suoi tre giocatori: Lamela, Lo Celso e Reguilón.

E’ spuntata una foto in cui i tre Spurs se ne stanno in posa – ovviamente senza mascherina – per una foto natalizia con almeno altre 12 persone. Tra cui anche Manuel Lanzini del West Ham. Foto che dovrebbe risalire alla vigilia di Natale.

Un portavoce degli Spurs ha dichiarato:

“Siamo estremamente delusi e condanniamo fermamente questa immagine che mostra alcuni dei nostri giocatori con la famiglia e gli amici insieme a Natale, in particolare perché conosciamo i sacrifici che tutti in tutto il paese hanno fatto per stare al sicuro durante il periodo festivo. Le regole sono chiare, non ci sono eccezioni e ricordiamo regolarmente a tutti i nostri giocatori e al nostro staff gli ultimi protocolli e le loro responsabilità di aderire e dare l’esempio. La questione sarà trattata internamente”.

Il West Ham a sua volta ha dichiarato:

“Il club ha fissato i più alti standard possibili con i suoi protocolli e le misure relative al Covid-19, quindi siamo delusi nell’apprendere le azioni di Manuel Lanzini. La questione è stata trattata internamente e a Manuel sono stato fortemente ricordate le sue responsabilità“.

Questa non è la prima volta che i giocatori degli Spurs infrangono le restrizioni, soprattutto in primavera. Famosa la sessione di allenamento clandestina di Mourinho con Ndombele, Sessegnon e Sánchez.